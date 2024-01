Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Raub auf Viersener Spielhalle - Zeugenaufruf

Viersen (ots)

Mittwochnacht um 1 Uhr trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in eine Spielhalle auf der Großen Bruchstraße in Viersen ein. Der Tatverdächtige hielt anschließend einer Mitarbeiterin hinter der Theke ein Messer vor und legte eine Plastiktüte auf den Tresen. Er forderte mehrfach "Geld". Die 58-Jährige aktivierte den Tresor und erklärte dem Dieb, dass dieser sich erst in ein paar Minuten öffnen würde. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Spielhalle.

Die Mitarbeiterin beschreibt ihn als männlich und ca. 170cm groß. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Kappe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie den Verdächtigen oder andere Beobachtungen zur Tatzeit gemacht? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (59)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell