POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines silbernen Autos gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.1.2024, 11.35 Uhr wurde eine E-Scooterfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Ahlener Europakreisverkehr verletzt. Die 18-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem E-Scooter die August-Kirchner-Straße, bog links in den Kreisverkehr ab, um diesen in Richtung der Straße Im Pattenmeicheln zu verlassen. Als sie mit dem Roller in Höhe der Dolberger Straße war, erfasste sie ein silberner Pkw. Der Fahrer hielt an und gab der jungen Frau eine Handynummer. Diese ist jedoch nicht vergeben. Der blonde Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und Brillenträger sein. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kombi handeln, in dem weitere Personen saßen. Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

