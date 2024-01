Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrerin im Kreisverkehr von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, 11.1.2024, 9.05 Uhr im Kreisverkehr Waldenburger Straße/Düsternstraße/Reichenbacher Straße in Warendorf wurde eine Fahrradfahrerin von einem Pkw erfasst. Die 54-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem Fahrrad aus der Düsternstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Als sie in Höhe der Reichenbacher Straße war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 79-jährigen Warendorferin, die aus Richtung Freckenhorster Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Die 54-Jährige stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

