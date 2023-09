Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Fitnessstudio

Selm (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach zwei Einbruchsversuchen in eine Sekundarschule an der Südkirchener Straße und eine Kindertagesstätte in der Straße Brink in der Nacht zu Montag (04.09.) stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.23 Uhr einen vollendeten Einbruch in ein Fitnessstudio am Sandforter Weg in Selm fest.

Bislang unbekannte Täter hatten den Empfang und ein Büro durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell