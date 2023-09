Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Logistikunternehmen gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (03.09.2023) gewaltsam in eine Logistikfirma in der Heisenbergstraße in Unna eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 00.50 Uhr und 01.10 Uhr suchten sie in einer Lagerhalle gezielt nach kleineren Paketen mit Warensendungen und packten eine bislang unbekannte Anzahl in eine blaue Kiste. Mit dieser Kiste flüchteten sie schließlich.

Zwei Tatverdächtige können wie folgt beschrieben werden:

1.Person: männlich, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose mit drei weißen Streifen am Hosenbein, schwarze Turnschuhe, rote Handschuhe

2.Person: männlich, gekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Kappe und schwarzen Schuhen, rote Handschuhe

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell