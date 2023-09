Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte treten ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Unna an

Kreis Unna (ots)

Wie in jedem Jahr stand auch am heutigen 1. September 2023 der landesweite Versetzungstermin für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen an. Landrat Mario Löhr, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna, hat am Freitagmorgen 20 Neuzugänge begrüßt.

Nach ihrem abgeschlossenen Bachelorstudium beginnen acht Kolleginnen und Kollegen bei der Kreispolizeibehörde Unna ihre polizeiliche Laufbahn. 12 Beamtinnen und Beamte haben sich aus anderen Behörden in den Kreis Unna versetzen lassen.

Die 20 Neuzugänge verteilen sich wie folgt auf die Dienststellen:

- Polizeiwache Kamen: 1 Beamtin - Polizeiwache Schwerte: 2 Beamte - Polizeiwache Unna: 1 Beamter - Polizeiwache Werne: 7 Beamtinnen und Beamte - Direktion Kriminalität: 9 Beamtinnen und Beamte

Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden zum 1. September 2023 aus dem Kreis Unna in andere Behörden versetzt.

