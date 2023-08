POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Selm (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind gegen 23.48 Uhr am späten Dienstagabend (29.08.) gewaltsam in eine Familienbildungsstätte an der Ludgeristraße in Selm eingebrochen. Gegen 0.00 Uhr flüchteten sie über die Ludgeristraße in nördliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Konkrete Angaben zu Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Eine Zeugin ...

