POL-UN: Selm - Einbruch in Familienbildungsstätte

Unna (ots) - Drei bislang unbekannte Täter sind gegen 0.35 Uhr in der Nacht zu Dienstag (29.08.) gewaltsam in ein Mobilfunkgeschäft am Markt in Unna eingebrochen und haben mehrere Handys und Smartwatches entwendet. Anschließend flüchteten sie über den Marktplatz in Richtung Schäferstraße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. ...

