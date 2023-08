POL-UN: Unna - Polizei sucht Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Werne (ots) - Bei dem Zusammenstoß eines Rettungswagens und eines PKWs wurden am Sonntag (27.08.2023) drei Personen leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr war das Rettungsfahrzeug mit Sonderrechten auf der Stockumer Straße auf der Anfahrt zu einem Einsatz in Hamm und wollte an der Kreuzung Hansaring gerade aus in Richtung Stockum weiterfahren. Der 21-jährige Fahrer aus Hamm fuhr bei Rotlicht zeigender Ampel langsam in den ...

mehr