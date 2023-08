Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne-Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens

Werne (ots)

Bei dem Zusammenstoß eines Rettungswagens und eines PKWs wurden am Sonntag (27.08.2023) drei Personen leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war das Rettungsfahrzeug mit Sonderrechten auf der Stockumer Straße auf der Anfahrt zu einem Einsatz in Hamm und wollte an der Kreuzung Hansaring gerade aus in Richtung Stockum weiterfahren. Der 21-jährige Fahrer aus Hamm fuhr bei Rotlicht zeigender Ampel langsam in den Kreuzungsbereich und stieß hier mit einem von rechts kommenden PKW eines 33-Jährigen aus Werne zusammen.

Der 57-jährige Selmer Beifahrer des Rettungswagens wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt zur ambulanten Behandlung von einem weiteren Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 33-Jährige und seine 32-jährige Beifahrerin verletzten sich ebenfalls leicht, mussten aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell