Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Porstendorf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einer Firma in Porstendorf zu einem Feuerwehreinsatz. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Gabelstapler selbstentzündet und geriet in Vollbrand. Das Feuer griff auf einige in der Nähe gelagerten Papierballen über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

