Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Werne (ots)

Am Montagmorgen (21.08.2023) hat eine bisher unbekannte Passantin bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses ein 11-jähriges Mädchen vor einem Sturz bewahrt.

Das Kind fuhr gegen 8.10 Uhr mit dem Rad auf der Wibbeltstraße, als ihr in Höhe der Uhlandschule ein Bus entgegenkam. Auf Grund vieler parkender Autos hielt die Schülerin an, um den Bus vorbeifahren zu lassen. Dieser sein dann immer näher gekommen und habe die Pedale ihres Rades berührt. In diesem Moment habe eine ihr nicht bekannte Frau sie und ihr Fahrrad auf den Gehweg gezogen, noch bevor sie zu Fall kommen konnte.

Der Bus fuhr weiter, konnte aber zwischenzeitlich polizeilich ermittelt werden.

Das Mädchen wurde nicht verletzt, das Fahrrad jedoch leicht beschädigt.

Die Polizei sucht nun zur genaueren Sachverhaltsklärung noch die unbekannte Zeugin, die das Mädchen auf den Gehweg gezogen hat.

Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 zu melden.

