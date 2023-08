Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person - Fahrradfahrer kollidiert mit PKW und flüchtet von der Unfallstelle

Schwerte (ots)

Am Dienstag, 22.08.2023, kam es um 13.35 Uhr in Schwerte auf der Friedrich-Hegel-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 62-jährige Autofahrerin war auf der Friedrich-Hegel-Straße in Richtung Holzener Weg unterwegs, als sie von einem unbekannten Radfahrer gekreuzt wurde. Der Radfahrer, kommend aus der Sauerlandstraße, war in Richtung Paulinenstraße unterwegs und stieß mit dem PKW der Autofahrerin zusammen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich vermutlich leicht am Bein. An dem Auto der 62-Jährigen entstanden Sachschäden.

Der gesuchte Radfahrer soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und ca. 185 und 190cm groß sein. Außerdem soll er braune, kurze Haare haben sowie mit einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell