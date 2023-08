Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person - Fahrradfahrer berühren sich auf Radweg

Selm (ots)

Am Montagmorgen (21.08.2023) befuhr ein männlicher Radfahrer aus Selm (33 Jahre alt) gegen 08.15 Uhr den Radweg der Kreisstraße in Richtung Overbergschule. In Höhe der Zufahrt zur Brückenstraße stieß er mit einem ca. 8-10 Jahren alten Kind zusammen. Das bislang unbekannte Mädchen kam zu Fall und verletzte sich an der Hand. Trotz angebotener Hilfe fuhr die junge Radfahrerin weiter. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Mädchen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

