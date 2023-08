Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte-Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerte (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls auf einem Parkplatz Am Dohrbaum hat sich am Freitagnachmittag (18.08.2023) auf der Polizeiwache in Schwerte gemeldet.

Er gab an, auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen 13.45 Uhr auf einem Behindertenparkplatz gestanden zu haben. Beim rückwärts ausparken habe er plötzlich einen Ruck verspürt und sei daraufhin ausgestiegen. Er habe noch einen silbernen PKW, der am hinteren rechten Radkasten einen Lackkratzer hatte, wegfahren sehen. Ein unbekannter Zeuge, der den Zusammenstoß beobachtet hatte, konnte ihm gegenüber angeben, dass es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt habe.

Die Polizei sucht nun den Halter/Fahrer des Mercedes und den bisher unbekannten Zeugen zur weiteren Sachverhaltsermittlung. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell