POL-UN: Bönen - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Werne (ots) - Am Montagmorgen (21.08.2023) hat eine bisher unbekannte Passantin bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses ein 11-jähriges Mädchen vor einem Sturz bewahrt. Das Kind fuhr gegen 8.10 Uhr mit dem Rad auf der Wibbeltstraße, als ihr in Höhe der Uhlandschule ein Bus entgegenkam. Auf Grund vieler parkender Autos hielt die Schülerin an, ...

