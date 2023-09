POL-UN: Werne - Einbruch in Restaurant

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (03.09.2023) gewaltsam in eine Logistikfirma in der Heisenbergstraße in Unna eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 00.50 Uhr und 01.10 Uhr suchten sie in einer Lagerhalle gezielt nach kleineren Paketen mit Warensendungen und packten eine bislang unbekannte Anzahl in eine blaue Kiste. Mit dieser Kiste flüchteten sie ...

