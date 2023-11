Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Schlägerei Täter festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein 39-jähriger Stadtbewohner gab an, soeben in der Zollamtstraße von zwei Jugendlichen mehrfach geschlagen worden zu sein. Eine Polizeistreife nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf und traf in der Nähe des Bahnhofs zwei Personen an, die auf die Beschreibung des Geschädigten passten. Die 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen machten bei den Beamten unterschiedliche Angaben zum Tathergang, weshalb die Polizei jetzt Zeugen sucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

