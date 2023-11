Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in flagranti geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Einbrecher geschnappt. Gegen 2.20 Uhr war die Meldung eingegangen, dass gerade in einen Imbiss in der Zollamtstraße eingebrochen werde. Als die sofort ausgerückte Streife wenige Minuten später vor Ort ankam, versuchte der Täter, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Auf der regennassen Fahrbahn kam er jedoch ins Rutschen und stürzte. Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Verletzt hatte er sich durch den Sturz nicht.

Bei sich hatte der Mann sowohl das mutmaßliche Tatwerkzeug als auch Zigaretten und Münzgeld, die vermutlich aus dem aufgebrochenen Automaten im Inneren des Imbisses stammen dürften.

Wie die Überprüfung der Personalien des 45-Jährigen ergab, ist der Mann schon häufig polizeilich aufgefallen, auch mit ähnlichen Delikten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig festgenommen und blieb bis Dienstagnachmittag im polizeilichen Gewahrsam. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

