POL-PPWP: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen ist die Polizei am Sonntag mutmaßlichen Kabel-Dieben auf die Spur gekommen. Nachdem am Vormittag Hinweise auf ungewöhnliche Vorgänge auf einer Baustelle in der Mainzer Straße eingegangen waren, schaute eine Streife vor Ort nach dem Rechten. Dabei stellten die Beamten einen völlig überladenen Kinderwagen fest, der mit Elektrokabeln voll bepackt war. In der Nähe konnten ...

mehr