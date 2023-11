Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kabel-Dieben auf die Spur gekommen

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen ist die Polizei am Sonntag mutmaßlichen Kabel-Dieben auf die Spur gekommen. Nachdem am Vormittag Hinweise auf ungewöhnliche Vorgänge auf einer Baustelle in der Mainzer Straße eingegangen waren, schaute eine Streife vor Ort nach dem Rechten. Dabei stellten die Beamten einen völlig überladenen Kinderwagen fest, der mit Elektrokabeln voll bepackt war.

In der Nähe konnten sie zwei Männer kontrollieren. Sie stehen im Verdacht, mit Hilfe des Kinderwagens als "Transportfahrzeug" von verschiedenen Baustellen insbesondere Kabel gestohlen zu haben.

Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnungen der beiden 38 Jahre alten Männer wurde weiteres neuwertiges Kabelmaterial gefunden. Dabei dürfte es sich ebenfalls um Diebesgut handeln. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell