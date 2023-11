Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Bei Personenkontrollen hat die Polizei am Wochenende Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Gegen die Verantwortlichen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

In der Nacht zu Samstag wurde eine Streife zu einem Hotelbetrieb gerufen. Zwei Jugendliche wollten das Gebäude trotz Aufforderung nicht verlassen. Bei den folgenden Maßnahmen gegen die beiden 16-Jährigen wurden bei einem der beiden Jungen mehrere "Portionen" Rauschgift sowie ein sogenanntes Einhandmesser gefunden; sein Kumpel hatte einen Mercedes-Schlüssel bei sich, den er offenbar unterschlagen hatte. Die Sachen wurden sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Ermittelt wird auch gegen einen weiteren Jugendlichen, der am späten Freitagabend auf einem Spielplatz "Am Schmiedeturm" aufgefallen war. Als die Beamten den 16-Jährigen und seine beiden Begleiter kontrollierten, stellten sie bei dem Jungen ein Einhandmesser mit gebogener Klinge sowie etliche Ecstasy-Tabletten und mehrere starke Schmerzmittel fest. In seinen Wohnräumen wurde im Anschluss weiteres Beweismaterial sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Bereits am späten Freitagnachmittag hatte ein junger Mann an einer Tankstelle in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Er wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei kamen in der Jackentasche des 28-Jährigen mehrere hundert Gramm Amphetamin zum Vorschein. Und auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnräume konnten weitere Drogen sowie ein nicht erlaubtes Messer sichergestellt werden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

