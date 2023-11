Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit Handy geraubt

Kaiserslautern (ots)

Alkohol war bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am späten Freitagabend in der Altenwoogstraße im Spiel. Nach den derzeitigen Erkenntnissen begegnete ein 29-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle drei anderen Männern. Es kam aus noch nicht geklärten Gründen zum Streit, wobei der 29-Jährige aus der dreiköpfigen Gruppe heraus einen Faustschlag gegen die Schulter erhielt und zu Boden stürzte. Dabei verlor er sein Handy. Einer der anderen Männer nahm es an sich und steckte es ein.

Das Gerangel setzte sich anschließend in einer wechselseitigen Körperverletzung fort - bis sich der 29-Jährige schließlich in die Tankstelle flüchtete und die anderen drei Männer das Weite suchten.

Während die alarmierte Polizeistreife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kehrten zwei der Täter zur Tankstelle zurück. Sie konnten vom Opfer zweifelsfrei identifiziert werden. Bei der Festnahme der beiden kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand.

Der dritte Täter konnte wenig später in seiner Wohnung ausfindig gemacht werden. In seinen Räumen wurde auch das geraubte Handy gefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Alle vier Beteiligten standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss - ihre Pegel reichten von 1,34 bis 2,21 Promille. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell