POL-PPWP: 16-Jähriger schlägt und beraubt Ex-Freundin

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) - Mit dem "Lautrer Advent" startet am heutigen Montag der erste Weihnachtsmarkt in der Westpfalz. Bis zum Jahresende sind die Buden und Stände täglich (mit Ausnahme des 26.11.) geöffnet. Weitere Märkte in der Region folgen an den kommenden Wochenenden. Die Polizei in der Westpfalz hat sich intensiv auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet und wird auf den Weihnachtsmärkten von Lauterecken ...

mehr