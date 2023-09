POL-KA: (KA) Ettlingen - Festnahmen nach Bandendiebstahl

Karlsruhe (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch, der am Samstag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in Ettlingen verübt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter versuchten die Haustür eines in der Schöllbronner Straße gelegenen Wohnhauses gewaltsam zu öffnen, um sich Zutritt in das Innere zu verschaffen. Weshalb die Einbrecher dann von ihrem Vorhaben abließen ist noch nicht bekannt. Wer ...

