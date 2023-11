Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an

Kaiserslautern (ots)

Auf einen Telefonbetrüger ist ein Mann aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 81-Jährige jetzt über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz anzeigte, hatte er am vergangenen Samstagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters erhalten. Der Unbekannte gaukelte dem Senior vor, dass sein PC Sicherheitslücken im Softwarebereich aufweisen würde, und bot an, die Lücken per Fernwartung zu schließen.

Der 81-Jährige gewährte dem Anrufer den Fernzugriff auf seinen Computer, so dass der Unbekannte auch alle gespeicherten persönlichen Daten des Mannes ausspähen konnte. Erst später stellte der Senior fest, dass mit seinen Online-Daten mehrere Gutscheincodes gekauft wurden. Der Schaden liegt bei etlichen hundert Euro.

Bei dem Phänomen der falschen Microsoft-Mitarbeiter am Telefon handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, vor der wir schon mehrfach gewarnt haben. Der aktuelle Fall zeigt, dass sich Betrüger immer noch auf diese Weise Zugriff auf die Computerdaten ihrer Opfer verschaffen, um anschließend mit diesen Daten an Geld zu kommen - sei es mit der Bezahlung von Rechnungen über die Kreditkarten, Abbuchungen vom Onlinekonto, Zugriffe auf Kundenkonten oder ähnliche Varianten.

Deshalb an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf und verlangen am Telefon Zugriff auf den Computer oder Passwörter. Falls Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie am besten einfach den Hörer auf. Gewähren Sie niemals unbekannten Anrufern den Fernzugriff auf Ihren Rechner! Weitere Tipps finden Sie unter https://s.rlp.de/m073v |cri

