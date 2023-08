Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (17.08.) gaben sich unbekannte Täter als Mitarbeiter der Wasserwerke Bergisch Gladbach aus und erhielten so gegen 15:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Kaule im Stadtteil Alt-Refrath. Unter dem Vorwand nach defekten Wasserleitungen und möglichen Rohrbrüchen schauen zu wollen, trennten die beiden Unbekannten das dort wohnhafte Ehepaar räumlich voneinander.

Laut Aussagen des Paares muss währenddessen ein dritter Täter unbemerkt in das Haus gelangt sein und im Obergeschoss diversen Schmuck und Bargeld entwendet haben. Nach circa 15 min verließen die beiden Männer das Haus fußläufig in Richtung Halbenmorgen und das Ehepaar musste feststellen, dass sowohl ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag als auch Schmuck im Wert von circa 1000 Euro fehlten.

Die beiden vermeintlichen Handwerker konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: circa 28-32 Jahre, etwa 1,90 m bis 1,95 m groß, sehr korpulent, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine dunkle Weste aus Stoff. 2. Person: circa 28-32 Jahre, circa 1,65 m groß, schlank, Vollbart, sprach akzentfreies Deutsch, trug ebenfalls eine dunkle Weste aus Stoff.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu den unbekannten Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

