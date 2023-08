Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zigaretten bei Tankstelleneinbruch gestohlen

Rösrath (ots)

In der vergangenen Nacht (18.08.) gegen 03:20 Uhr sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle im Birkenweg eingebrochen und haben eine noch unbekannte Menge an Zigaretten entwendet.

Um kurz vor 04:00 Uhr meldete sich eine Angestellte der Tankstelle, die zu Schichtbeginn die gewaltsam aufgehebelte und dabei stark beschädigte Eingangstür der Tankstelle festgestellt hatte. Der Verkaufsraum machte einen stark verwüsteten Eindruck, da mehrere Regale von der Wand gerissen und auf dem Boden verteilt worden sind.

Nach Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskameras muss es sich um zwei Männer gehandelt haben, die circa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Sie waren zwischen 1,75 und 1,80 m groß und hatten eine schlanke, athletische Figur.

Die alarmierten Polizisten haben eine Strafanzeige aufgenommen und umgehend wurde eine Spurensicherung veranlasst. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Bei Hinweisen zu den beiden flüchtigen Tätern wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell