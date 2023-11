POL-PPWP: Feuer unterm Dach

Kaiserslautern (ots) - Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Einbrecher geschnappt. Gegen 2.20 Uhr war die Meldung eingegangen, dass gerade in einen Imbiss in der Zollamtstraße eingebrochen werde. Als die sofort ausgerückte Streife wenige Minuten später vor Ort ankam, versuchte der Täter, mit seinem Fahrrad zu flüchten. Auf der regennassen Fahrbahn kam er jedoch ins Rutschen und ...

