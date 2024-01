Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ohne Fahrerlaubnis, dafür aber mit Alkohol unterwegs

Kempen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist einer Streifenwagenbesatzung gegen 2.40 Uhr ein Auto aufgefallen. Schnell stellte sich heraus, dass die Beamten den richtigen "Riecher" gehabt hatten.

Als der Streifenwagen erkennbar war, bog der Pkw in die St. Huberter Straße ab. Ein Mann stellte ihn auf den Seitenstreifen und verschwand eilends in einem Hinterhof und war dort nicht mehr aufzufinden. Zwischenzeitlich stellte sich ein möglicher Grund heraus: Mit diesem Auto war der Halter, ein 48-Jähriger aus Kempen, bereits mehrfach aufgefallen - wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein.

Als es so aussah, als sei der Streifenwagen weg, kehrte der Mann zu seinem Auto zurück. Die Beamten sprachen ihn darauf an, dass sie gesehen hatten, dass er gefahren sei - wo er doch keinen Führerschein habe. Als ihnen dann auch noch Alkoholgeruch entgegenschlug, führten sie einen Atem-Alkoholtest durch. Der ergab 1,3 Promille, woraufhin der Mann zur Entnahme von Blutproben auf die Wache gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an. /hei (58)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell