POL-EU: Nachbarin hörte Rauchmelder

Schleiden-Gemünd (ots) - Unbekannte verschafften sich am Montag (4. Dezember) in der Zeit von 14 bis 20.30 Uhr über die Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kölner Straße. Dort wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

