Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme von zwei Einbrechern

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten gegen 01:50 Uhr zwei Einbrecher am Overweg in Soest festgenommen werden.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Einbrüchen an der Örtlichkeit gekommen war, wurde dieser Bereich durch die Polizei in Soest nun stärker ins Visier genommen.

Mit Erfolg!

Zivile Kräfte konnten auf dem Gelände einer Firma am Overweg zwei Personen feststellen, die augenscheinlich nichts Gutes im Schilde führten. Das Gelände wurde zunächst durch die Polizei umstellt. Als die beiden Einbrecher, ein 19- und ein 34-jähriger Ire, in ihr Fahrzeug stiegen, konnten sie kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug befanden sich neben einbruchstypischem Werkzeug auch Aluminium, vermutlich von der dortigen Firma entwendet. Auf dem Gelände selbst wurden Zäune durchtrennt, um an das Diebesgut zu gelangen.

Die beiden Iren wurden vorläufig festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und daraufhin in Untersuchungshaft gegangen. Das Fahrzeug und das Werkzeug als Tatmittel sowie das Diebesgut wurden sichergestellt.

Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Straftaten im Kreis Soest verantwortlich sind, werden nun die Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell