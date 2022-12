Polizei Hamburg

POL-HH: 221230-1. Erreichbarkeit der Polizeipressestelle über den Jahreswechsel

Hamburg (ots)

Zeit: 31.12.2022/01.01.2023

Am Silvestertag ist die Polizeipressestelle nicht besetzt.

Am Neujahrstag ist die Polizeipressestelle in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr für Presseauskünfte und insbesondere auch eine Bilanzierung der Silvesternacht erreichbar. Es besteht an diesem Tag auch die Möglichkeit, O-Töne einzuholen.

Außerhalb dieser Geschäftszeit werden journalistische Anfragen zum aktuellen Einsatzgeschehen wie gewohnt vom Lagezentrum der Polizei Hamburg beantwortet.

Pressesprecherin Sandra Levgrün und ihr gesamtes Team wünschen einen guten Rutsch. Kommen Sie gesund und munter ins neue Jahr!

