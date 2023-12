POL-SO: Einbruch in Fabrikgebäude

Möhnesee (ots) - Am 1. Dezember, gegen 19 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Fritz-Josephs-Straße, in Höhe der Hausnummer 4. Eine 34-jährige Warsteinerin fuhr mit ihrem grauen BMW in Richtung Niederbergheim. Ein entgegenkommender weißer Transporter kam ihr in Höhe der Lange Straße entgegen und verlor, als er sich in Höhe ihres Fahrzeuges befand, ...

mehr