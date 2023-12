POL-EU: Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Mechernich (ots) - Polizeibeamte nahmen am Montag (4. Dezember) gegen 14.40 Uhr einen Mann aus Mechernich fest. Gegen den 30-Jährigen lagen zwei offene Haftbefehle vor. Der Mann fiel bei einer Fahrscheinkontrolle in einem Bus auf. Der Mann konnte an einer Bushaltestelle in Mechernich angetroffen und festgenommen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

