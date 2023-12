POL-EU: Einbrecher bei Tat gefilmt

Euskirchen (ots) - Nach einem Diebstahl in einem Schuhladen stellte ein Mitarbeiter des Geschäfts am Samstag (2. Dezember den Dieb zur Rede. Dieser drohte ihn zu schlagen, wenn er ihn nicht in Ruhe lasse. Ebenfalls schubste er diesen weg. Danach stieg der Schuhdieb in seinen Pkw und verließ den Parkplatz. Beim Ausparken kam es fast zum Zusammenstoß mit dem Mitarbeiter. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls sind aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

