POL-EU: Einbruch in Fitnesscenter

Zülpich-Merzenich (ots) - Auf einem Reiterhof in der Severinusstraße entzündete sich am Freitag (1. Dezember) gegen 15.20 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer dortigen Holzhütte ein Feuer. In der Hütte befand sich ein Kaminofen, der zum Zeitpunkt der Entzündung in Betrieb war. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

