POL-EU: Betrunkener E-Scooter-Fahrer leistete Widerstand

Zülpich (ots) - Zwei unbekannte Täter stiegen am vergangenen Freitag (1. Dezember) gegen 17 Uhr über das Gartentor in einen Garten in der Hochstadenstraße, hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume eines Einfamilienhauses. Diverse Gegenstände wurden entwendet. Der Tathergang wurde teils durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

