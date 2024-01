Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Regenfallrohr entwendet - Täter unbekannt

Nettetal (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten bisher unbekannte Tatverdächtige um Mitternacht in Nettetal an einem Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße ein Regenfallrohr. Nach Angaben des Geschädigten muss sich der Tatzeitraum auf Sonntag, 14.01 ab 22:30 bis Montagmorgen 10:00 belaufen. Zur letztgenannten Uhrzeit bemerkte der Geschädigte, dass das Regenfallrohr verschwunden ist.

Familienangehörige haben gegen 0:00 ein lautes Geräusch wahrgenommen, vermutlich handelt es sich hierbei um die Tatzeit. Der Täter hat die Rohrschelle an der Hauswand aufgebrochen und das Fallrohr herausgezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen. Haben sie verdächtige Feststellungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht? Melden sie sich gerne unter der 02162 337-0. /ez /cb (55)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell