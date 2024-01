POL-VIE: Defektes Licht entlarvt Alkoholfahrt

Kreis Viersen (ots) - Ohne große Zwischenfälle verlief die Traktordemo, die heute durch das Kreisgebiet unterwegs war. In der Spitze nahmen über 140 Traktoren und sonstige Fahrzeuge an der Fahrt teil. Gestartet kurz nach 11.00 Uhr am Eissportzentrum in Grefrath, erreichte der Konvoi gegen 16.45 Uhr das Ziel an der B 221 in Niederkrüchten. Während der Fahrt kam es ...

