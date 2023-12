Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Vorfahrtsunfall mit einem Streufahrzeug in der Goethestraße (08.12.2023)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Goethestraße ereignet hat. Eine 65-jährige Volvo-Fahrerin war auf der Goethestaße aus Richtung Schillerstraße kommend unterwegs und wollte dem Verlauf der Goethestraße in Richtung Ludwigshafener Straße folgen. Bei der Einmündung Goethestraße / Stadtwall übersah sie den aus Richtung Stadtwall kommenden 31-jährigen Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, der als Winterstreudienst unterwegs war. Beide Fahrzeuge blieben nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

