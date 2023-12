Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Epfendorf - Talhausen, L 424, Lkr. Rottweil) Zwei Unbekannte verursachen mit einem Seat mit gestohlenen Kennzeichen Unfall und flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Epfendorf - Talhausen, L 424, Lkr. Rottweil (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, mit einem Seat Arosa zwischen Epfendorf und Talhausen auf der Landesstraße 424 alleinbeteiligt einen Unfall mit Fahrzeugüberschlag verursacht und sind anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Ob sich die Geflüchteten bei dem Unfall Verletzungen zugezogen haben, ist nicht bekannt. Ein dem Seat folgender Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall sowie die Flucht der beiden Täter und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, waren an dem Seat Arosa Balinger (BL-) Kennzeichen angebracht, die zuvor von den beiden Tätern in einem Parkhaus in der Wettestraße in Oberndorf von einem dort abgestellten Nissan abmontiert und entwendet wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Bei den Geflüchteten handelt es sich um zwei männliche Personen, etwa 180 Zentimeter groß mit normale Statur. Beide jungen Männer im Alter von etwa 20 Jahren waren zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet. Das erheblich beschädigte Auto wurde polizeilich sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Seats und den beiden Tätern dauern an. Die Polizei Oberndorf bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Seat Arosa oder zu den beiden geflüchteten Tätern machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Obendorf, Tel.: 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell