POL-KN: (Böhringen, Oberndorf - Rottweil, Bundesautobahn A 81, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Autobahn mit rund 10.000 Euro Schaden

Infolge eines hohen Verkehrsaufkommens ist es am frühen Donnerstagnachmittag auf einem geraden Teilstück der Bundesautobahn A 81 bei Böhringen in Fahrtrichtung Süden zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf und Rottweil zu einem Rückstau und im weiteren Verlauf zu einem Auffahrunfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden gekommen. Kurz nach 13.30 Uhr musste ein 59-jähriger Fahrer eines VW Passats auf der Fahrt in Richtung Singen aufgrund des Rückstaus abbremsen. Ein dem Passat folgender 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito Kleintransporters reagierte zu spät und prallte in das Heck des Passats. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Während das Auto bedingt fahrbereit blieb, kümmerte sich ein Abschleppdienst um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Kleintransporters.

