Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbrecher in der Gartenstraße unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter drangen am Dienstag (21.11.2023) zwischen 17:10 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam in ein Wohngebäude in der Gartenstraße in Weil der Stadt ein. Die Unbekannten durchsuchten zwar die Wohnräume, entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge aber mutmaßlich nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell