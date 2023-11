POL-LB: Murr: Wertgegenstände aus Pkw gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein 18-Jähriger überquerte am Dienstag (21.11.2023) gegen 07:15 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Wildermuthstraße in Marbach am Neckar in Richtung Mörikestraße, als er von einem Pkw angefahren wurde. Der noch unbekannte Lenker eines dunklen Kleinwagens war in Richtung Affalterbach unterwegs und übersah den Fußgänger mutmaßlich, sodass ...

mehr