POL-LB: Marbach am Neckar: 18-Jähriger von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-Jähriger überquerte am Dienstag (21.11.2023) gegen 07:15 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Wildermuthstraße in Marbach am Neckar in Richtung Mörikestraße, als er von einem Pkw angefahren wurde. Der noch unbekannte Lenker eines dunklen Kleinwagens war in Richtung Affalterbach unterwegs und übersah den Fußgänger mutmaßlich, sodass er den jungen Mann am Bein touchierte. Dieser stürzte hierdurch zwar nicht, wurde aber leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

