Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (21.11.2023) gegen 12:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Ditzingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 44-jährige VW-Lenkerin fuhr an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Sattelzug auf dem Standstreifen der BAB 81 auf Höhe der Anschlussstelle in selbe Fahrtrichtung. Der Unbekannte überfuhr eine Sperrfläche an der Anschlussstelle und fuhr im weiteren Verlauf geradeaus auf den Beschleunigungsstreifen. Hierbei touchierte sein Sattelzug den VW der 44-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall entstand am VW ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Sattelzuglenker unerlaubt in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum unbekannten Sattelzug machen können.

