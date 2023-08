POL-LDK: + Schranke und Lack beschädigt + Einbrecher scheitert + Audi-Teile geklaut + Kennzeichen verschwunden + Verletzt nach Unfall + Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: Schranke beschädigt -

Die Sperre in der Verlängerung der Sportplatzstraße in Richtung Fahler rückte am Wochenende in den Fokus halbstarker Vandalen. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr verbogen sie die Schranke. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Bei Einbruch gestört -

In der Hauptstraße hatte es ein Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Der Dieb verschaffte sich zunächst Zutritt zu einer Garage, griff sich aus dieser Werkzeug und eine Leiter und kletterte mit dieser auf eine Terrassenüberdachung. Von dort aus versuchte er über ein Fenster in das Haus einzudringen. Vermutlich fühlte er sich gestört und ließ von seinem Vorhaben ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 10.00 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Toyota zerkratzt -

Am Freitag, zwischen 09.15 Uhr und 14.50 Uhr beschädigten Unbekannte in der Marktstraße einen weißen Toyota Yaris. Der Kleinwagen parkte im Hof der Geschäftsstelle des VDK. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Toyotas. Die Höhe des Lackschadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Fahrzeugteile von Audis abmontiert -

Quasi als Ersatzteillager sahen Diebe den Fuhrpark eines Autohändlers in der Burger Landstraße an. Die Diebe suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag das Gelände auf. Von sechs dort abgestellten hochwertigen Audis montierten die Täter Räder und teilweise die Bremsbeläge ab. Die Schäden durch die Demontagen und der Wert der gestohlenen Anbauteile können momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 18.00 Uhr und 06.30 Uhr auf dem Gelände des Autohändlers beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kennzeichen verschwunden -

Auf das hintere Nummernschild eines violetten Peugeots hatte es ein Dieb im Carolinenweg abgesehen. Am Montagmorgen, zwischen 00.00 Uhr und 08.20 Uhr griff sich der Täter das Kennzeichen "WZ-AK 135" des in Höhe der Hausnummer 3 geparkten "107". Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Vorfahrt missachtet -

Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagenteam einen Unfallfahrer gestern Morgen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 63-Jährige wollte gegen 07.35 Uhr mit seinem Audi von der Obertorstraße aus auf die Obere Bachstraße einbiegen. Hierbei übersah der Leuner einen aus Richtung Ehringshausen herannahenden Opel Meriva. Der 84-jährige Fahrer des Opels konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den A1. Der in Ehringshausen lebende Opelfahrer und seine 81-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Höhe der Blechschäden an den beiden Autos können noch nicht beziffert werden.

Leun: Kontrolle entlarvt Drogenfahrer -

Seine Fahrt auf dem Bürgersteig wurde einem berauschten E-Scooterfahrer gestern Morgen zum Verhängnis. Eine Streife der Wetzlarer Polizei fiel der verbotene Nutzung des Bürgersteiges und das fehlende Versicherungskennzeichen an dem Scooter auf und die Polizisten stoppten den 46-Jährigen. Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Verdacht zu, dass der Leuner unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin und THC nach. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte diese anschließend wieder verlassen. Auf den 46-Jährigen kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts einer Drogenfahrt und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

