Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Brand in Aussegnungshalle

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen Brandstiftung gegen Unbekannt, nachdem zwischen Montag (20.11.2023), 18.00 Uhr und Dienstag (21.11.2023), 12.00 Uhr in der Aussegnungshalle des Friedhofs in Hirschlanden ein Brand gelegt wurde. Das Feuer dürfte in den vorhandenen Toiletten entfacht worden sein. Ein Mitarbeiter des Bauhofs stellte am Dienstagmittag fest, dass das Gebäude massiv verraucht war und alarmierte die Feuerwehr. Offenes Feuer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell