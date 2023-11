POL-LB: Ludwigsburg: Kassenautomaten eines Parkhauses aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (20.11.2023) gegen 19:20 Uhr wurden zwei 19-jährige Frauen an einer Bushaltestelle in der Theodor-Heuss-Straße in Sindelfingen von zwei bislang unbekannten Kindern beleidigt und im weiteren Verlauf mit einem Böller beworfen. Die beiden Kinder fielen bereits im Linienbus der Linie 701 durch ihr Verhalten den beiden Frauen auf. An der ...

